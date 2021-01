Cristiano Ronaldo werkt zich in nesten door verboden luxereis met jarige vrouw Georgina

Juventus plaatste zich woensdag zonder al te veel moeite voor de halve finales van de Italiaanse beker. Zonder Cristiano Ronaldo werd het 4-0 tegen SPAL. Maar de Portugese superster werkte zich tussendoor wel in nesten.

Ronaldo zat niet in de selectie voor de Coppa Italia-wedstrijd. In plaats daarvan maakte hij andere plannen, meer bepaald de 27ste verjaardag van zijn vrouw Georgina Rodriguez vieren. Maar dat deed de Portugese goalgetter niet bepaald volgens de geldende coronaregels.

Het koppel reisde richting Courmayeur, een luxueus skioord niet ver van Turijn waar ze vorig jaar ook de verjaardag van Georgina hadden gevierd. Maar Courmayer ligt wel in een andere regio dan Turijn, namelijk Valle D’Aosta en dus niet Piemonte. Dat is in de huidige coronacrisis strikt verboden volgens de Italiaanse regelgeving.

Video verwijderd

Ronaldo en zijn vrouw trokken er bovendien in groep op uit met een sneeuwscooter en verbleven in een hotel dat officieel gesloten is. Van hun tripje door de sneeuw maakten ze een video, maar die werd vliegensvlug weer offline gehaald. Het kwaad was toen al geschied, want de beelden gingen toen al rond op sociale media.

Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport hebben Ronaldo en Georgina nog geen boete gekregen. De Portugees zou er wel eentje moeten vrezen van... 400 euro. Een bedrag dat hij op zeven minuten verdient gezien zijn contract van 30 miljoen euro bij Juventus, dat een zware maand tegemoet gaat met wedstrijden tegen onder anderen Inter (2), Napoli en Roma.