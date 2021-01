Alarmerend rapport over derde golf, maar (nog) geen paniek in de Wetstraat

Met een Britse variant die tegen eind februari dominant zal zijn, stevenen we af op een derde golf. Althans als er geen strengere maatregelen komen. En toch is de Wetstraat voorlopig niet van plan om ons land nog zwaardere restricties op te leggen. “Er is niet veel marge meer voor”, zegt Vlaams regeringsleider Jan Jambon (N-VA), een mening die door andere partijen en beleidsniveaus wordt gedeeld.