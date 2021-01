Paus zal grootayatollah ontmoeten bij zijn bezoek aan Irak

Paus Franciscus zal grootayatollah Ali Sistani, de belangrijkste sjiitische geestelijke leider in Irak, ontmoeten bij zijn geplande bezoek in maart. Dat heeft de Iraakse kardinaal Louis Raphaël Sako donderdag bevestigd aan het Franse persagentschap AFP.

Bij de “persoonlijke ontmoeting” zullen de twee religieuze leiders “praten over een kader om iedereen die het leven aanvalt te veroordelen”, verduidelijkt kardinaal Sako, patriarch van de Chaldeeuws-Katholieke Kerk in Irak. De interreligieuze dialoog is de kern van het bezoek van paus Franciscus aan Irak, dat voorzien is van 5 tot 8 maart. Nooit eerder maakte een paus zo’n reis.

De christelijke en sjiitische geestelijken zeggen het te zullen hebben over interreligieuze vraagstukken. Sommigen waarschuwen dat om een akkoord te bereiken meerdere ontmoetingen nodig zullen zijn. Kardinaal Sako zegt echter dat “hij hoopt dat er een handtekening op papier zal staan bij dit bezoek.”