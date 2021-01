Al voor meer dan 350 miljoen aan coronavouchers voor pakketreizen uitgeschreven

De coronacrisis heeft al bijna een jaar grote gevolgen voor de reissector. In totaal werden in ons land al 210.757 coronavouchers voor pakketreizen uitgeschreven voor een totaalwaarde van 356 miljoen euro. Dat meldt de FOD Economie donderdag. De overheidsdienst zet ook nog eens alle regels op een rij omtrent vouchers en mogelijke terugbetalingen van (pakket)reizen.

Wie tussen 20 maart en 19 juni 2020 een tegoedbon, de zogenaamde coronavoucher, ontving voor een pakketreis, kreeg één jaar de tijd om die te gebruiken. Voor heel wat mensen is de vervaldatum dus in zicht. Intussen waren de gebruikers wel beschermd tegen een mogelijk faillissement van de organisator. Wie zijn voucher niet gebruikt na één jaar, heeft recht op een volledige terugbetaling van de reissom. De reisorganisator krijgt hiervoor zes maanden de tijd.

Wie al opnieuw een reis boekte met de bon, is momenteel nog onzeker of de reis wel kan doorgaan. Mensen kunnen dan wachten op een mogelijke annulatie door de organisator, maar ze kunnen ook zelf kosteloos annuleren, van zodra het vaststaat dat de reis niet kan doorgaan. Dat moeten reizigers wel kunnen aantonen, bijvoorbeeld als er een reisverbod is. Ook in dat geval is er recht op een volledige terugbetaling, en die moet 14 dagen na annulatie gebeuren. Een loutere vrees dat de reis misschien niet kan doorgaan volstaat niet.

Sinds 20 juni 2020 ben je als reiziger niet meer verplicht om een voucher te aanvaarden. Reizigers kunnen meteen aanspraak maken op de terugbetaling van de reissom binnen 14 dagen na annulatie. Wie toch voor een voucher koos, moest duidelijk geïnformeerd worden dat de kans bestaat dat ze hun geld verliezen als de organisator failliet zou gaan. Daarom is het verstandig de voucher zo snel mogelijk te gebruiken om een nieuwe pakketreis te boeken. Zo zijn reizigers wel beschermd tegen een eventueel faillissement. Kan de reis toch niet doorgaan, is er binnen de 14 dagen recht op een terugbetaling.

Boekte je enkel een “losse” vlucht en werd die vlucht geannuleerd vanwege de luchtvaartmaatschappij, dan heb je in principe recht op een terugbetaling of een ticket voor een andere vlucht, wat de reden van de annulering ook is. Wie een hotelkamer, vakantiewoning of huurauto boekte die geannuleerd werd door het coronavirus, raadpleegt best de annuleringsvoorwaarden van het contract. Mogelijk kan er dan tot een minnelijke schikking gekomen worden.