Twee spelers van Manchester United krijgen racistische verwensingen op sociale media, Engelse club spreekt schande

Spelers van Manchester United zijn woensdagavond na de verloren thuiswedstrijd tegen Sheffield United (1-2) op sociale media racistisch bejegend. Het gaat om verdediger Axel Tuanzebe en aanvaller Anthony Martial. De Engelse topclub keurt de uitlatingen in een verklaring ten zeerste af en spreekt van “anonieme hersenloze idioten”.

“Iedereen bij Manchester United walgt van de racistische uitlatingen die spelers via sociale media hebben ontvangen na de wedstrijd van gisterenavond. We veroordelen het volkomen en het is bemoedigend om te zien dat andere fans op sociale media dit ook veroordelen”, schreef United op haar website.

We are #UnitedAgainstRacism.



Then, now and always. — Manchester United (@ManUtd) January 28, 2021

UNITED against racism. We will not tolerate it ???? pic.twitter.com/lR8Qcnxq4N — Harry Maguire (@HarryMaguire93) January 28, 2021

“Manchester United tolereert geen enkele vorm van racisme of discriminatie en zet zich al lang in door campagne te voeren. Het identificeren van deze anonieme hersenloze idioten blijft problematisch. We dringen er bij sociale media-platforms en regelgevende autoriteiten op aan de maatregelen aan te scherpen om dit soort gedrag te voorkomen.”

United verloor woensdag op eigen veld met 1-2 van Sheffield United, dat laatste staat in de Premier League. De Mancunians misten zo de kans om (voorlopig) opnieuw de leidersplaats over te nemen van stadsrivaal Manchester City.