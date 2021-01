Mbaye Diagne treedt zowaar in de voetsporen van Romelu Lukaku en is op weg naar de Premier League

Bij Club Brugge gooide hij al zijn ruiten zelf in, maar in Engeland lijken ze nog te hopen op een heropleving van Mbaye Diagne.

Het verhaal van de 29-jarige Senegalese spits is intussen bekend. Diagne werd vorig seizoen door Galatasaray uitgeleend aan de Belgische landskampioen, maar na een penaltydrama tegen PSG had trainer Philippe Clement er genoeg van. Diagne haalde een paar keer uit naar blauw-zwart en keerde na een voetballoze periode terug naar de Turkse topclub, die hem eigenlijk kwijt wilde.

Maar dit seizoen lijkt Diagne, die in ons lans ook voor Lierse en Westerlo speelde, weer voor een groot deel zichzelf. In vijftien competitiewedstrijden deed hij toch al negen keer de netten trillen voor de club uit Istanboel, die momenteel derde staat in de Süper Lig. Maar in de topper tegen leider Besiktas pakte Diagne rood en toen al waren er geruchten over een nieuwe uitleenbeurt.

LEES OOK. Voormalig Brugs woelwater Mbaye Diagne is het nog niet verleerd en krijgt direct rood na karatetrap: “Alle refs zijn tegen ons”

Foto: EPA-EFE

West Bromwich Albion zou de spits graag in dienst willen halen en volgens Sky Sports legde Diagne donderdag in Turkije zijn medische testen af voor een transfer van zes maanden richting Premier League. Bij de ex-club van Romelu Lukaku (goed voor 17 goals en 7 assists in 2012-2013) werd ook de naam van Christian Benteke genoemd, maar die lijkt het dus te moeten afleggen tegen Diagne.

West Brom zou volgens Sky Sports ook een aankoopoptie hebben bedwongen. Trainer Sam Allardyce, die in december werd aangesteld, had van een nieuwe spits een prioriteit gemaakt aangezien zijn ploeg voorlaatste staat in de Premier League en nog maar vijftien keer kon scoren.