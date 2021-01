Prinses Delphine openhartig in interview: “De dag waarop ik erkend werd, zijn de mensen veranderd”

Prinses Delphine (52) is een naar eigen zeggen een monarchist. Ze vindt wel dat het koningshuis moet mee evolueren met de tijd. De foto’s met eerst haar halfbroer koning Filip en daarna haar vader koning Albert en koningin Paola zijn een stap in de goede richting, zei ze in een tv-interview.

Delphine van Saksen-Coburg is uitgeroepen tot Leader van het jaar, een verkiezing van het Franstalige magazine Lobby. De jury vond dat zij de meest inspirerende figuur van het voorbije jaar was: ze is het boegbeeld geworden van buitenechtelijke kinderen die strijden om erkenning. De vorige premier en huidige minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) werd tweede.

Naar aanleiding van haar verkiezing werd prinses Delphine uitgenodigd in de tv-studio van de Franstalige nieuwszender L24. Ze kreeg de vraag of ze getoond heeft dat een familie verenigd kan worden, “zelfs na een oorlog van zeven jaar”. Ze denkt van wel. “Het vraagt inspanningen van alle kanten, maar het is mogelijk.”

Gelijke behandeling

De rechtbank erkende Delphine zo’n drie maanden geleden als dochter van oud-koning Albert. Ze kende haar ook de familienaam Van Saksen-Coburg toe en de titels van prinses van België en Hare Koninklijke Hoogheid, zoals prinses Astrid en prins Laurent. “Ik vind het belangrijk dat broers en zussen gelijk behandeld worden.”

Delphine op bezoek bij Albert en Paola. Foto: Koninklijk paleis

Ze legde uit waarom: “Of het nu een buitenechtelijk kind is, dan wel het kind uit een eerste huwelijk dat niet in een nieuw samengesteld gezin wordt opgenomen: een verstoten mens wordt scheef bekeken door de samenleving. Een kind heeft niet gevraagd om geboren te worden. Daarom is het belangrijk dat de familie duidelijk maakt: zij maakt deel uit ons leven. Zodat de buitenwereld dat ook aanvaardt. Dus, de acceptatie begint bij de familie, dan volgt de maatschappij.”

LEES OOK. Honderd jaar taboe in Laken: waarom Delphine de “foute” familienaam krijgt (+)

Delphine heeft dat aan den lijve ondervonden. “Vroeger werd ik slecht behandeld. De dag dat ik wel erkend was, zijn de mensen veranderd.” Een andere tafelgast vroeg zich af of de adellijke wereld vroeger dan uit de lucht deed over haar. Dat bevestigde ze. “Het is compleet veranderd, ja. Maar dat kan in alle lagen van de samenleving gebeuren.”

Man en kinderen

Het nieuwe lid van de koninklijke familie vertelde nog hoe belangrijk de steun van haar gezin was. “Ik heb veel geluk met een man die extreem lief en zeer trouw is. En met mijn kinderen.” Ze bedankte ook haar “team”, verwijzend naar haar advocaten. Meester Marc Uyttendaele kreeg een speciale vermelding. Hij is een van de bekendste Franstalige advocaten en de echtgenoot van oud-minister Laurette Onkelinx (PS).

Marc Uyttendaele. Foto: BELGA

Uyttendaele heeft de reputatie van republikein. Wordt kersvers prinses Delphine nu gedwongen monarchist te zijn? “Dat ben ik. Absoluut.” Het koninklijk huis moet wel mee evolueren met de tijd, vindt ze. De foto’s met eerst haar halfbroer Filip en daarna vader Albert en Paola zijn “een stap in de goede richting”, zei ze desgevraagd.

De prinses benadrukte nog dat ze geen geld van de staat wilt. “Dat zit niet in mijn aard.” Ze kon zelfs niet op het woord dotatie komen.

LEES OOK. Prinses Delphine van Saksen-Coburg: het koninklijk kerstekind dat geen zakgeld vraagt (+)

Delphine bij Filip. Foto: Koninklijk paleis

bekijk ook

Delphine van Saksen-Coburg in tranen na erkenning: “Ik ben vrijer, blijer en gelukkiger”

Koning Filip en Prinses Delphine hebben elkaar voor het eerst ontmoet: “Dit gaf ons de gelegenheid elkaar te leren kennen”