Belgische beloften kennen hun tegenstanders in kwalificaties voor EK 2023

De Belgische beloften kennen hun tegenstanders op weg naar het EK voetbal U21 van 2023 in Roemenië en Georgië. De Jonge Duivels treffen in groep I Denemarken, Turkije, Schotland en Kazachstan.

De jongens van bondscoach Jacky Mathijssen zaten voor de loting in pot 2. Denemarken kwam als reekshoofd uit de bus. Verder volgden nog Turkije, Schotland en Kazachstan. De EK-kwalificatiecampagne begint in september van dit jaar. Zestien teams spelen de eindronde. De negen groepswinnaars en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De overige acht runner-ups spelen barragewedstrijden voor nog vier tickets. Roemenië en Georgië zijn als organisator zeker van deelname.

De beloften slaagden er niet in zich te plaatsen voor het EK van dit voorjaar in Hongarije en Slovenië. Ondanks twee zeges tegen Duitsland gingen onze oosterburen als groepswinnaar naar het EK. De Belgen lieten de kwalificatie liggen door nederlagen in uitwedstrijden bij Wales, Moldavië en Bosnië.