Steven Callens: “Ruwe schatting? Liefst zelfs tegen 90 procent van bevolking gevaccineerd om volledig beschermd te zijn”

Het nieuws uit Israël valt tegen: inmiddels is al 60 procent van de bevolking van het land gevaccineerd, en toch kampt het met een serieuze derde golf. Welke les kunnen we daaruit trekken?

“Dat 60 procent blijkbaar te weinig is om groepsimmuniteit te hebben”, zegt Steven Callens, infectioloog aan het UZ Gent. “In dat geval circuleert het virus dus nog. Natuurlijk zijn er ook andere factoren denkbaar. Israël is bijvoorbeeld een erg gefragmenteerd land, met verschillende bevolkingsgroepen die allemaal in meerdere of mindere mate de maatregelen volgen en gevaccineerd worden. Maar de belangrijkste les lijkt mij dat we moeten blijven onderstrepen dat we met zijn allen ook tijdens de vaccinatiecampagne de huidige voorzorgsmaatregelen zullen moeten volgen.”

In België mikt de overheid op een streefcijfer van 70 procent van de bevolking die gevaccineerd zou moeten zijn. Is dat genoeg? “Het zou toch kunnen dat we iets hoger moeten gaan dan dat cijfer”, aldus Callens. “Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste het bestaan van die nieuwe varianten van het virus. We weten weliswaar dat het vaccin ook daar goed op reageert, maar toch iets minder. En als het vaccin iets minder werkt, moet je natuurlijk in de bevolking een iets hogere vaccinatiegraad hebben om het aantal ontvankelijke individuen in de hele bevolking te verminderen. De tweede reden is het effect van het vaccin bij oudere mensen. Uit studies blijkt namelijk dat dat iets minder is bij 65-plussers, en ook dat betekent dat de algemene vaccinatiegraad dus iets hoger zal moeten liggen. Een cijfer? Dat is moeilijk. Maar bijvoorbeeld voor mazelen - die ziekte is weliswaar nog veel besmettelijker - moet 95 tot 99 procent van de hele bevolking gevaccineerd zijn om de gemeenschap te beschermen. Voor het coronavirus schat ik dat we ruwweg boven de 80 procent, of misschien liever zelfs nog tegen de 90 procent zullen moeten raken om volledige bescherming te hebben.”

