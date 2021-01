Op sollicitatiegesprek bij.... Kabouter Klus: ondanks sluiting zoekt Plopsa 750 medewerkers

De Panne - Plopsa is op zoek naar 750 nieuwe medewerkers, waarvan 250 seizoensmedewerkers en 500 jobstudenten. Het pretpark ging op zoek naar een origineel alternatief voor de traditionele jobdagen en laat zijn sollicitanten binnenkort online screenen door de enige echte kabouter Klus.

Geïnteresseerde werkzoekenden kunnen zich online inschrijven voor de job waarin ze interesse hebben. Vervolgens worden ze uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met Kabouter Klus, die zal beoordelen of de kandidaat over voldoende ‘Plopsa-gehalte’ beschikt om in het pretpark aan de slag te gaan. Als Klus overtuigd is, wordt de sollicitant doorverbonden met de verantwoordelijke van de afdeling waarvoor de kandidaat solliciteert.

Iedereen welkom

“We zoeken echt allerlei mensen, iedereen is welkom”, benadrukt parkmanager Wim Wauters. “Mensen die attracties bedienen, onze bezoekers te woord staan aan het onthaal, maaltijden helpen bereiden, zorgen dat het park netjes blijft, de winkels uitbaten, maar ook mensen uit de eventsector die tijdelijk op zoek zijn naar iets anders.”

Ook jobstudenten zijn er nog steeds van harte welkom. “We zoeken gemotiveerde jongeren voor de start van het seizoen, maar ook voor de zomer, het najaar en de winter”, aldus Wauters.

De vacatures en studentenjobs zijn terug te vinden op www.plopsajobs.be.