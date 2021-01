Spotgoedkope spits speelt alles kapot in Nederland: “Hij is geil voor doel” (maar Bjorn Vleminckx heeft hij nog niet te pakken)

Een opvallende uitslag deze week in de Eredivisie: VVV Venlo - Vitesse 4-1. Terwijl de thuisploeg in de middenmoot hangt, doet de club uit Arnhem mee voor de Nederlandse titel. Maar toen kwam Vitesse ‘wonderspits’ Giorgios Giakoumakis tegen, die alle vier de goals maakte in Venlo.

Giakoumakis is een naam die niet meteen een belletje doet rinkelen. Logisch. De Griek is toch ‘al’ 26 jaar oud en speelde tot nu toe twee keer voor de nationale ploeg. De spits maakte vier jaar geleden de overstap van Platanias naar topclub AEK Athene, maar werd de voorbije jaren uitgeleend aan OFI Kreta en het Poolse Gornik Zabrze. Zonder veel succes, namelijk zes goals in 24 optredens.

Vorige zomer kwam VVV plots aankloppen op de Griekse deur en de Nederlandse club legde 200.000 euro op tafel voor Giakoumakis. Een geweldige investering, zo blijkt nu. De Griek scoorde dit seizoen al twintig doelpunten in de Eredivisie. Waaronder drie keer tegen FC Emmen, vier keer tegen ADO Den Haag en nu dus ook vier keer tegen Vitesse.

Straf want in de 149 duels die de 26-jarige spits eerder afwerkte voor Platanias, AO Episkopi, AEK Athene, OFI Kreta en Gornik Zabrze maakte hij 26 goals. Een aantal dat hij in een jaartje VVV dus al bijna heeft geëvenaard aangezien hij ook al twee keer scoorde in de beker.

Met zijn tweede vierklapper van het seizoen deed Giakoumakis even goed als ene Luis Suarez. En met zijn derde hattrick evenaarde hij bekende goalgetters als Bas Dost, Dirk Kuijt, Klaas-Jan Huntelaar en Mateja Kezman. Enkel Luis Suarez (4), Bjorn Vleminckx (4) en Afonso Alves (5) deden tot nu toe nog beter.

Foto: ISOPIX

“Geil voor doel”

“Vanaf nu zijn er geen grenzen meer, denk ik”, reageerde de Griek bij Voetbal International. “Spelen voor een Nederlandse topclub lijkt me heel eervol. Mijn uiteindelijke doel is in een van de topcompetities te voetballen en ook daar meer dan vijftien keer te scoren. En succesvol zijn met de nationale ploeg.”

Intussen informeerden er al enkele geïnteresseerden bij VVV. “Ik maak me geen zorgen dat hij vertrekt”, klinkt het in Venlo. “Er hebben wel een paar clubs geïnformeerd, maar er is niets concreets of serieus. “Het ideale scenario is nu verkopen, maar hem hier laten spelen tot in de zomer. We kunnen een no go ons niet veroorloven, maar er moeten wel miljoenen op tafel komen. En dat zie ik niet gebeuren in deze rare en korte transferperiode. We hebben hem hard nodig voor lijfsbehoud.”

“Ik denk dat Giorgos bij andere clubs, in andere competities, ook zijn doelpunten gaan maken”, aldus spitsentrainer Frank Demouge bij de NOS. “Giakoumakis is heel geil voor de goal om een doelpunt te maken. Hij kan koppen, is sterk, agressief in zijn spel, links- en rechtsbenig. Ik denk dat hij ze overal gaat maken nu. Maar laat hem nog maar even blijven hier.”

Foto: ISOPIX

Hype

Het succes legde Giakoumakis alvast geen windeieren. Het Griekse restaurant Kreta uit Venlo voerde intussen al een ‘Giakoumakis-schotel’ in, om de spits te bedanken voor zijn goals. Voor de liefhebbers: het is een mix van giros en bifteki, afgetopt met tzatziki-saus en aangvuld met rijst, salade en aardappels.

En in Griekenland zelf kunnen ze hun ogen niet geloven. “Eerlijk is eerlijk: hier in Griekenland had niemand dit zien aankomen”, reageert een Griekse voetbaljournalist bij Het Algemeen Dagblad. “Ik wist dat Giorgos een sterke spelers was die kon scoren. Maar dit… Hij is getransformeerd tot een van de meest bekende spitsen in het Europese voetbal. We staan helemaal versteld van de geweldige dingen die hij aan het doen is, maar kunnen niet geloven dat dit gebeurt. Journalisten en fans kijken nu uit naar elke wedstrijd van VVV, om te kijken of hij weer gaat scoren. Benieuwd hoe lang hij deze fantastische dingen blijft doen.”