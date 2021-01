Antivaxdokters zullen voortaan strenger worden aangepakt

“Het wordt de deontologische plicht van artsen om de coronavaccins aan te bevelen”, staat er te lezen in een rapport van de Orde der Artsen dat De Morgen kon inkijken. Als dokters het nut of de veiligheid van de covid-vaccins in twijfel trekken, zal er streng worden opgetreden, aldus het rapport.

De Orde der Artsen heeft een advies klaar dat zich aan alle artsen in ons land richt. Daarin staat dat “een sterke aanbeveling vanwege de arts de enige manier is om aan adequate gezondheidspreventie, -bescherming en -promotie te doen”. De Orde der Artsen zal dan ook waken de artsen hun deontologische plicht naleven door patiënten te adviseren en het vaccin ook te promoten.

Ook staat er in het rapport te lezen dat er “streng zal worden opgetreden tegen artsen die informatie verspreiden welke niet met de huidige stand van de wetenschap strookt”.“In het verleden heeft de verstrekking van desinformatie vanwege vaccinsceptici (arts of niet-arts) het vertrouwen in vaccinatie bij de bevolking dermate aangetast dat de vaccinatiegraad afnam en er een heropflakkering van de ziekte optrad”, klinkt het nog.

