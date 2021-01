Ook Thomas Meunier in de lappenmand, Thorgan Hazard hervat mogelijk volgende week groepstraining bij Dortmund

Het zit de Belgen bij Borussia Dortmund voorlopig niet mee. Axel Witsel is hoogstwaarschijnlijk voor de rest van het seizoen out met een scheur in de linkerachillespees en ook Thomas Meunier en Thorgan Hazard liggen momenteel in de lappenmand. Thomas Meunier sukkelt met de knie. Thorgan Hazard kan ten vroegste volgende week de groepstraining hervatten.