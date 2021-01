Tunnels, de nachtmerrie van de bouwheren: “Levensgevaarlijk, maar het is het allemaal waard”

Een tunnel van dertig meter die in het grootste geheim is gegraven dreigt een peperduur infrastructuurwerk in Groot-Brittannië te ondermijnen. Onder een klein park in Londen hebben enkele actievoerders van HS2-Rebellion zich verschanst. Zo hopen ze een hogesnelheidslijn tegen te houden die volgens hen een ramp is voor het milieu. Tunnelprotest is een beproefde Britse manier van verzet, die in het verleden al vaker resultaat opleverde.