Ook vakantieparken en campings gesloten door corona, maar uitbaters voelen zich ongelijk behandeld: “Ieder in zijn eigen caravan, veiliger kan toch niet?”

De Haan / Wenduine -

Sinds 3 november zijn campings en vakantieparken gesloten. Wie er geen eigen caravan of huisje heeft, kan er niet naar toe. Nochtans mogen hotels en verhuurders van vakantiewoningen of appartementen wél gasten ontvangen. “Een doorn in ons oog”, klinkt het bij de campinguitbaters. “Het is nergens zo veilig vertoeven als hier.”