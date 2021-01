Yannick Bolasie (ex-Anderlecht) gaat het bij Middlesbrough proberen

Everton stalt Yannick Bolasie tot het einde van het seizoen bij tweedeklasser Middlesbrough. De 31-jarige buitenspeler werd in het voorjaar van 2019 ook al door Everton voor een half jaar verhuurd aan Anderlecht.

Bij paars-wit was hij in zeventien duels goed voor zes goals en drie assists. Een verlengd verblijf in Brussel zat er echter niet in.

De Congolees wordt door Everton al enkele jaren uitgeleend. Het begon met een avontuur bij Aston Villa. Vervolgens volgden passages bij Anderlecht en Sporting Lissabon. Afgelopen zomer keerde hij terug naar Goodison Park, maar hij behoorde er niet meer tot de plannen van coach Carlo Ancelotti. Die stelde hem in de heenronde geen enkele keer op voor Everton. De verhuis naar Middlesbrough komt dus als geroepen voor Bolasie.

Middlesbrough staat na 26 speeldagen op de zevende plaats in de Championship en strijdt nog voor promotie.