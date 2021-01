Russische rechtbank bevestigt gevangenisstraf voor Kremlincriticus Navalny

Een Russische rechtbank heeft de gevangenisstraf van 30 dagen voor Kremlincriticus Aleksej Navalny bekrachtigd. Zijn advocaten zijn er niet in geslaagd om de vrijlating van de opposant waar te maken, zo bleek tijdens een live-uitzending vanuit de rechtszaal.

Navalny werd op 17 januari gearresteerd op de luchthaven van Moskou, net na zijn aankomst in Rusland. Hij werd daarna in een omstreden snelrechtprocedure tot 30 dagen gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij in een eerdere strafzaak de voorwaarden van zijn voorwaardelijke gevangenisstraf zou geschonden hebben. Navalny herstelde op dat moment in Duitsland van een moordaanslag met zenuwgas in augustus. Die zou de Russische inlichtingendienst FSB volgens hem hebben uitgevoerd in opdracht van president Vladimir Poetin.

Het Russische penitentiair systeem wil dat die voorwaardelijke straf tegen Navalny wordt omgezet in een effectieve gevangenisstraf. Het proces daarover vindt aanstaande dinsdag plaats.

Bij protesten in heel Rusland zijn vorig weekend volgens de organisatoren tot 300.000 mensen de straat opgegaan voor de vrijlating van de opposant. Ook volgende zondag zouden nieuwe protesten plaatsvinden. Eerder op donderdag werden verschillende aanhangers van Navalny aangehouden, onder wie zijn broer, zijn advocaat en zijn persoonlijke arts.

