Kalmer dan ooit, meer plek voor Belgen en al het geld gaat naar twee clubs: dit weten we nu al over de bijna afgelopen wintermercato

Tot 1 februari kunnen de Belgische ploegen zich nog versterken op de transfermarkt, maar in de nasleep van de coronacrisis blijkt dit een wel heel aparte mercato. Eentje die rustiger is dan ooit, waar minder plaats is voor buitenlanders en waar creatieve oplossingen hoogtij vieren: 11 van de 18 clubs hebben zelfs nog geen cent uitgegeven aan transfersommen. Vier opmerkelijke vaststellingen.