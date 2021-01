Duitse vaccincommissie raadt vaccin AstraZeneca af voor 65-plussers

De Duitse vaccinatiecommissie heeft donderdag gezegd dat zij het coronavaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca alleen zou aanbevelen voor mensen onder de 65 jaar. Volgens de commissie zijn er te weinig gegevens zijn voor ouderen.

“Het COVID-19-vaccin van AstraZeneca wordt momenteel alleen aanbevolen voor mensen tussen 18 en 64 jaar”, schrijft de vaccinatiecommissie (STIKO) van het Duitse Robert Koch Instituut.

Het vaccin van AstraZeneca wordt al gebruikt in het Verenigd Koninkrijk, maar is nog niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de toezichthouder van de EU. Het EMA geeft waarschijnlijk vrijdag een advies over het AstraZeneca-vaccin. Daarna moet de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, nog een definitieve goedkeuring geven.

Momenteel liggen de EU en AstraZeneca in de clinch, omdat het bedrijf veel minder vaccins zal leveren dan verwacht. De druk op AstraZeneca om vaccins te leveren werd door de EU de afgelopen dagen opgevoerd, zeker nu verschillende landen, zoals Duitsland, met tekorten beginnen te kampen.