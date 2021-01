Het overleg tussen vakbonden en werkgevers zit nog maar eens in het slop. Over hoeveel de lonen in de privé mogen stijgen, zijn ze het roerend oneens. Een Interprofessioneel Akkoord is verderaf dan ooit. Maar wat is zo’n IPA eigenlijk? En hoe zit het met de loonwet waarover zoveel te doen is?