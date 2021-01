Seksueel en familiaal geweld in Frankrijk stijgt verder in 2020

Dankzij de coronapandemie en de lockdowns is de criminaliteit in Frankrijk in 2020 gedaald. Het aantal meldingen van familiaal geweld en seksueel geweld, waaronder verkrachting, blijft echter stijgen. Dat blijkt donderdag uit het jaarverslag van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voor het derde jaar op rij blijft het aantal verkrachtingen (+11 procent) en meldingen van familiaal geweld (+9 procent) toenemen. De stijging is echter gematigder dan vorige jaren, merkt het ministerie op. Slachtoffers zijn sinds de zaak-Weinstein en de toegenomen openheid op sociale media minder aarzelend om klacht in te dienen. Die verandering in gedrag kan de stijging verklaren, zegt het ministerie.