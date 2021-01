Tottenham vs. Liverpool: een nieuwe episode in de ingewikkelde relatie tussen José Mourinho en Jürgen Klopp

Tottenham tegen Liverpool is normaal gezien een duel voor de top van het klassement, maar niet vandaag. Beide clubs staan niet waar ze willen staan, maar dat neemt niet weg dat dit een match is om naar uit te kijken. Het is niet zomaar The Spurs tegen The Reds, het is ook het duel tussen Mourinho en Klopp, The Special One tegen The Normal One.

Het begon al bij de aankondiging van Jurgen Klopp bij Liverpool. Toen een journalist opmerkte dat Mourinho zichzelf beschreef als The Special One, antwoordde Klopp ludiek. “I am the normal one.”

Nog voor dat de laatste confrontatie tussen de twee begon, was er al onenigheid tussen de coaches. Jurgen Klopp zei op een persconferentie voor de wedstrijd dat hij met een hele lange lijst geblesseerden zat. Mourinho dacht daar het zijne van. Volgens de Portugees miste Liverpool helemaal niet zoveel cruciale spelers. “Allison, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino en Mané, allemaal niet geblesseerd. De enige die geblesseerd is, is Virgil Van Dijk”, aldus Mourinho. Van het lijstje dat Mourinho opnoemde, ontbrak uiteindelijk alleen Matip.

Foto: EPA

Die laatste ontmoeting won Liverpool met 2-1, dankzij een late goal van Roberto Firmino. Mourinho staat niet om bekend zich in te houden en bij de afloop van de match sprak hij Klopp aan met de gevleugelde woorden: “Het beste team heeft verloren.” Klopp bleef kalm en zette zijn vertrouwde glimlach op.

Maar Mourinho was nog niet klaar met Klopp, want ook op het gedrag van de Duitser had hij commentaar. “Als ik me zoals hij gedraag tijdens de match, word ik meteen weggestuurd.”

Geprikkelde Klopp

Maar de altijd vriendelijke Klopp reageert tegenwoordig scherper dan voorheen. Met een halve ploeg in de lappenmand en zeven punten van de top, is Klopp niet de gelukkigste trainer, en dat zie je in zijn reacties. In een interview na een match tegen Brighton vroeg BT Sports journalist Des Kelly of een controversiële penalty terecht was gefloten. Klopp was niet tevreden met die vraag en diende Kelly van antwoord. “Kijk, jij probeert krantenkoppen te maken van mijn reactie. Vandaag zeg ik dat het een penalty was. Als je niet blij bent met dat antwoord, verzin je zelf maar een antwoord op je vraag.”



Als we naar de cijfers kijken, is Klopp wel duidelijk de betere van de twee. Mourinho wist nog maar twee van de twaalf confrontaties te winnen tegen de Duitse coach, terwijl Klopp al zes keer met de drie punten naar huis ging. De grootste overwinning van Klopp tegen Mourinho was verrassend genoeg niet bij Liverpool, maar bij Dortmund. Mourinho was toen nog trainer bij Real Madrid, dat met 4-1 ten onder ging in het Signal Iduna Park in de halve finale van de Champions League van 2013.

Foto: REUTERS

Respect

Maar ondanks de snedige opmerkingen, sarcastische antwoorden en rivaliteit, is er respect voor elkaar. “Jurgen is niet mijn vriend, hij is een collega voor wie ik respect heb”, zegt Mourinho. “Ik heb nooit tijd met hem doorgebracht, dus hoe kan ik dan zeggen of hij mijn vriend is of niet.”

De rivaliteit is een kwestie van overwinningsdrang. Beide trainers staan aan de top van het trainerschap en willen daar ook graag blijven. En als ze elkaar dan kruisen, kan dat voor spektakel zorgen.