Valse agenten boeien vader en drie kinderen houden hen uren vast: “We komen later nog eens terug”

Vorst - In de Korporaal Trésigniestraat in Vorst is donderdagochtend een gezin overvallen door drie mannen die zich voordeden als agenten. Die beweerden een huiszoeking uit te voeren en boeiden de vader en zijn drie kinderen. Uiteindelijk namen ze geen buit mee.

Het was iets na zeven uur ’s ochtends toen er aan de woning van het gezin in de Korporaal Trésigniestraat werd aangebeld. De vader opende de deur en stond oog in oog met drie mannen voorzien van een politieband, handboeien en politieradio’s. Ze duwden de man meteen naar binnen en troffen ook nog de drie zonen van het gezin aan, allen tussen 15 en 20 jaar oud. De moeder was op dat moment niet thuis.

Iedereen werd geboeid onder het mom van een huiszoeking. De mannen zelf waren redelijk onherkenbaar omdat ze ook een mondmasker droegen. De daders namen ruimschoots de tijd om de hele woning te doorzoeken.

Geen gewonden

Pas rond 10.45 uur vertrokken ze opnieuw, weliswaar zonder buit. “We komen nog wel eens later terug met een huiszoekingsbevel”, riepen de drie het verbouwereerde gezin nog toe.

Eén van de familieleden wist zich uiteindelijk rond de middag te bevrijden en verwittigde een ander familielid, die meteen de politie inschakelde. Al snel bleek dat de drie mannen helemaal geen deel uitmaakten van de politie en dat er geen huiszoeking hoorde plaats te vinden bij het gezin. De politie is met een onderzoek gestart naar de daders, maar die zijn nog steeds niet gevat. Niemand raakte gewond, maar het gezin is zwaar in shock na de feiten.