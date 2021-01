Bakkers over heel Vlaanderen hebben zo hun eigen lokale specialiteiten. Soms dankzij een plaatselijke legende, zoals die van de ‘pompenschitter’ in Dadizele. Soms ter ere van een plaatselijke heilige of traditie. En een ding hebben ze allemaal gemeen: ze moeten opeten is nooit een straf. Ontdek de plaatselijke specialiteiten die onze lezers ons bezorgden, en misschien kan je volgende uitstap er wel eentje zijn die je van taart naar koek en weer naar de volgende taart leidt.