Bedrijfsleider richt zich tot relschoppers: “Kom bij ons werken, dan mag je zoveel stenen gooien als je wil”

De rellen van de jongste dagen in Nederland blijven het gespreksonderwerp. Een jonge aannemer heeft zich nu op sociale media tot de amokmakers gericht. “Kom bij ons werken. Hier mag je zoveel stenen gooien als je wil. Hoe sneller, hoe beter”, klinkt het met een kwinkslag. Hij krijgt nu massa’s postieve reacties.

Wesley van den Broek (31) heeft een bedrijf in Prinsenbeek, bij Breda, en is op zoek naar personeel. Van den Broek Infra doet grondwerken en de aanleg van straten en rioleringen. Omdat hij niet begrijpt waarom jongeren zoveel schade hebben aangericht en de politie met stenen bekogelde, richt hij zich rechtstreeks tot hen. Zijn bericht werd massaal gedeeld.

“Ik dacht: ‘jongens, waar zijn jullie mee bezig?’ Als ze zo graag stenen willen gooien, kom dan maar eens bij mij werken. Dan kunnen ze de hele dag stenen gooien. Als ze dat doen, hebben ze ‘s avonds geen zin meer om naar buiten te gaan”, zegt de 31-jarige ondernemer.

Zijn jobaanbieding is uitgebreid en duidelijk. “Je mag overdag zoveel stenen gooien als je wil. Hoe sneller, hoe beter. Je krijgt werkhandschoenen, dan krijg je niet zo snel zere handen. De stenen hoef je niet met je handen uit de grond te breken, daar heb ik machines voor”, klinkt het.

Foto: Instagram

Zijn vacature leverde hem intussen ruim 400 reacties op. Daarbij onder anderen ook een ex-gedetineerde die nergens aan de bak komt. “Hij vroeg me of hij een kans maakte bij mij. Natuurlijk, iedereen is hier welkom. Als het maar goeie werkers zijn”, zegt Van den Broek.

Aan werken is Wesley vandaag niet echt gekomen. “Ik word overal aangesproken en mensen steken hun duim op als ze mijn bestelwagen zien”, klinkt het.

Eerder deze week richtte ook de burgemeester van Rotterdam zich al rechtstreeks tot de relschoppers en hun ouders.

“Heb je nu een goed gevoel dat je onze stad mee naar de vernieling hebt geholpen?”, vroeg Ahmed Aboutaleb. Hij richtte zich ook tot hun ouders. “Hebt u zich niet afgevraagd waar uw zoon was gisteravond. En heb u er niet aan gedacht: ik bel hem even want het is bijna 21 uur?”