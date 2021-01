Peter Vereecke, dé burgervader van de complottheorie in Vlaanderen: “Ja, ik ben een complotdenker. Omdat er een complot ís”

Evergem -

In de kerngroep van de vzw Viruswaanzin, ‘belangrijk front in de weerstand’, zit Peter Vereecke (64). Een naam die mogelijk een belletje doet rinkelen: zes jaar geleden werd de oud-burgemeester van Evergem al eens veroordeeld in zijn strijd tegen vaccinaties. Tussen 2000 en vandaag ligt een wonderlijk leven waarin de vader van de Vlaamse complottheorie onverminderd samenzweringen zag: van nine eleven, over ziekmakende vliegtuigstrepen, tot corona. “De wereld is de verkeerde richting aan het uitgaan.”