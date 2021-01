Toeristische logiesector in Vlaams-Brabant zwaarder getroffen dan rest van Vlaanderen

De Vlaams-Brabantse logiesector is zwaarder getroffen door de huidige coronapandemie dan de rest van Vlaanderen. Dat zegt de provincie Vlaams-Brabant. In Vlaams-Brabant is een daling van 60,2 procent opgetekend, terwijl het in de rest van Vlaanderen om een daling van 50,2 procent ging.

De cijfers geven informatie over de eerste negen maanden van 2020. Over het najaar en het volledige jaar zijn nog geen gegevens beschikbaar.

Het aantal logies in Vlaams-Brabant is van januari tot en met september 2020 teruggevallen tot 714.181. In 2019, een recordjaar, ging het in die periode nog om 1.794.018 overnachtingen, zo’n miljoen overnachtingen meer dus. De cijfers betekenen een daling met 60,2 procent voor Vlaams-Brabant, dat daarmee zwaarder getroffen is dan de rest van Vlaanderen.

Zakentoerisme

“Dat heeft te maken met het internationale zakentoerisme dat erg belangrijk is in onze provincie”, zegt Baptist Vlaeminck van Toerisme Vlaams-Brabant. “We liggen kort bij Brussel en de EU-instellingen, wat zorgt voor een extra grote hoeveelheid aan zakenreizen. En ook bijvoorbeeld de aanwezigheid van instellingen als de KU Leuven en UZ Leuven, die veel congressen organiseren, maakt dat Vlaams-Brabant zwaarder getroffen is. Het binnenlands toerisme heeft wel geholpen, maar het heeft het tekort niet kunnen goedmaken.”

Gedeputeerde voor toerisme Gunther Coppens (N-VA) kijkt hoopvol naar het voorjaar en de zomer van 2021. “We hebben verschillende campagnes waarbij we Vlaams-Brabant in de kijker zetten als de wandelprovincie, en we pakken uit met een vernieuwd fietsnetwerk. Ook de komst van het WK Wielrennen in september willen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan.”