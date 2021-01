Man schiet twee vrouwen dood in Frankrijk

In Valence in het zuidoosten van Frankrijk heeft een gewapende man donderdag twee vrouwen doodgeschoten. Dat meldt de procureur van de stad. De man werd gearresteerd. Zijn motieven zijn nog niet duidelijk.

Om 0.009 uur drong de man binnen bij de plaatselijke dienst voor arbeidsbemiddeling, waar hij het vuur opende op een 53-jarige vrouw. Die overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Het tweede slachtoffer, een 51-jarige vrouw, viel in een bedrijf in de buurt waar de man jarenlang werkzaam was. De 45-jarige werd gearresteerd door de politie, al heeft die nog het raden naar zijn precieze motieven.

Frans premier Jean Castex reageerde ontzet op Twitter. “De tragedie in Valence heeft het hele land in rouw gedompeld”, klonk het. Hij drukte ook zijn medeleven uit aan de familie en naasten van de slachtoffers. Frans minister van Werk Elisabeth Borne bezocht in de namiddag de plaats van het drama.