Verdacht overlijden van zestiger in Moeskroen

Het levenloze lichaam van een zestigjarige man is woensdagavond aangetroffen in zijn woning in Moeskroen. De wetsdokter kon bij zijn eerste onderzoek de doodsoorzaak niet vaststellen. De politie opende een onderzoek.

Het lijk werd ontdekt door de persoon waarmee de 60-jarige man samenwoont in een huis in de Rue de la Martinoire in Moeskroen. Er werd een wetsdokter ter plaatse geroepen voor de eerste vaststellingen, maar die kon de doodsoorzaak nog niet bepalen. Daarom zullen verdere analyses worden uitgevoerd, en is er een autopsie bevolen.

De resultaten van de autopsie worden later vandaag verwacht, volgens de eerste substituut-procureur des Konings van Doornik-Bergen.

De politie van Moeskroen heeft een onderzoek ingesteld, gesteund door de federale gerechtelijke politie van Doornik. De zaak is voorgelegd aan een onderzoeksrechter van het arrondissement Doornik-Bergen.