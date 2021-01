Desinformatie wordt steeds vaker als geopolitiek wapen gebruikt, en bijna altijd zie je de vingerafdrukken van Poetin

Never waste a good crisis, zei Winston Churchill. Ook corona is een godsgeschenk voor wie met fake news zijn doel wil bereiken. En dat zijn niet alleen maar de antivaxers. Fake news is een onderdeel van de propagandamachine van regeringen. Om het eigen succesverhaal in de verf te zetten, maar steeds vaker ook om de vijand intern en internationaal te ondermijnen. Rusland is de grootmeester van dit schaakspel.