“Reddit-beleggers” zetten na GameStop ook aandeel American Airlines fors hoger

Kleine beleggers hebben massaal aandelen van American Airlines gekocht. Het aandeel van de luchtvaartmaatschappij schoot daardoor voorbeurs in New York tot wel 87 procent omhoog. American Airlines is het volgende doelwit voor beleggers die zich via Reddit en andere sociale media organiseren.

De jongste dagen is er een nieuw en ongezien fenomeen zichtbaar op Wall Street. Kleine speculanten verenigen zich online - onder meer via het chatplatform Reddit - en jagen bepaalde aandelen de hoogte in. Ze mikken daarbij vooral op bedrijven die veel last hebben van de coronacrisis, zoals computerspellenwinkel GameStop en bioscoopketen AMC.

Het zijn vooral de zogenaamde shortsellers die hierdoor nadeel ondervinden. Shortsellers zijn beleggers die aandelen verkopen aan dagkoers, zonder ze echt in het bezit te hebben. Zij hopen dat de koers fel daalt op het ogenblik dat ze de aandelen moeten kopen, enkele dagen tot twee weken later. Het verschil tussen de prijs waartegen ze de aandelen verkopen en de prijs die ze moeten betalen om ze aan te kopen, geldt als winst of verlies. Een shortseller is er dus niet mee gebaat dat een aandeel de hoogte inschiet, want dat zal tot verlies lijden.

Protest of vrede

Naast AMC en GameStop is nu dus ook American Airlines het doelwit van de “Reddit-beleggers”. Het aandeel van de luchtvaartmaatschappij schoot daardoor in de zogenaamde voorbeurshandel in New York met 87 procent de hoogte in. American Airlines lijkt ook niet toevallig gekozen, want de luchtvaartmaatschappij wordt natuurlijk ook niet gespaard door de coronacrisis.

Een verklaring voor de plotselinge opkomst van de Reddit-beleggers is er niet. Volgens sommigen is het bedoeld als protestactie, uit onvrede over de manier waarop de financiële wereld in elkaar steekt. Anderen wijten het dan weer aan verveling door de coronacrisis. Ook de opkomst van apps waarmee goedkoop in aandelen kan worden gehandeld, zou bijdragen aan de trend.

Nadeel voor shortsellers

Door de 'reddit-beleggers' heeft de populaire beursapp Robinhood besloten om te stoppen met het aankopen van speculatieve aandelen. Shortsellers ondervinden namelijk heel wat nadelen door de nieuwe zet van de kleine beleggers.

Het platform Robinhood, populair bij kleine beleggers omdat het lage transactiekosten heeft, en andere makelaars grepen in door de speculatieve aankopen stil te leggen of te beperken, zeer tot onvrede van veel van hun gebruikers. Critici beschuldigen de bedrijven ervan de grote hefboomfondsen van Wall Street te willen beschermen. Robinhood verwees naar de volatiliteit in de markt.