Wereldorganisaties scouting en guiding genomineerd voor Nobelprijs Vrede

De wereldorganisaties van scouting en guiding zijn samen genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede 2021. Scouts en Gidsen Vlaanderen is trots deel van het geheel, en deelt die blijdschap met alle federaties van de ‘Gidsen en Scoutsbeweging in België’. Dat meldt de organisatie in een persbericht.

Samen met vier andere federaties vormt Scouts en Gidsen Vlaanderen de ‘Gidsen en Scoutsbeweging in België’, goed voor 175.000 leden en leid(st)ers. Die organisatie maakt op haar beurt deel uit van de officiële koepels World Organization of Scout Movement (WOSM) en World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) met samen 64 miljoen leden in 219 landen.

Verbinden

Solveig Schytz, voormalig hoofdcommissaris van de Gidsen en Scouts van Noorwegen en nu liberaal parlementslid, draagt beide bewegingen voor als ‘sterke spelers in vredesopbouw’. “Scouting en guiding verbinden wereldwijd jongens en meisjes uit verschillende culturen, religies en achtergronden. Tolerantie en respect, zelfstandigheid, hulpvaardigheid en zorg voor de natuur zijn er gedeelde samenlevingswaarden”, verklaart ze.

Het is geen toeval dat de organisaties tijdens de pandemie worden genomineerd. “In deze tijd hebben we positieve, sociaal bewogen krachten zoals scouts of gidsen nodig, als tegenstroom voor egoïsme of nationalisme”, weet Schytz.