Bestorming Capitool was goed voorbereide paramilitaire operatie: “Het is onze plicht te vechten, doden en te sterven”

Het wordt steeds duidelijker dat de bestorming van het Capitool een paramilitaire operatie was. Dat blijkt uit de officiële aanklacht die woensdag werd vrijgegeven. Drie militaire veteranen krijgen een cruciale rol toebedeeld en worden vervolgd voor samenzwering. Zij begonnen de raid te plannen zes dagen na de verkiezingen. “Onze republiek zal ophouden te bestaan. Dan is het onze plicht als Amerikanen om te vechten, te doden en te sterven voor onze rechten”, klonk het toen al. Verontrustend is dat dertig van de 150 mensen die aangehouden werden, roots in het leger hebben.