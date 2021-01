De nieuwe bazen van winkelketen E5-mode: “Ons bedrijf brandde voor mijn ogen af. Drie dagen later konden we weer aan de slag”

De nieuwe bazen van winkelketen E5 zijn bekend: de familie De Sutter. Op het eerste gezicht nobele onbekenden, al kwam u waarschijnlijk toch al eens in aanraking met hun werk. Want elk jaar produceren ze in hun fabriek in Tunesië zowat anderhalf miljoen jeansstukken voor grote merken als Zara, Lagerfeld, Trussardi en Ikks. “Wij zijn geen flashy mannen, maar ondernemers die het goed willen doen”, zegt CEO Peter De Sutter.