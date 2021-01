De barsten in QAnon: Amerikaanse complotdenkers voelen zich bedrogen door Trump

Fake news is niet immuun voor verval en twijfel. Tot vóór 3 november was het geloof van de Amerikaanse complotdenkers van QAnon onaantastbaar. Superman Donald Trump zou de Democratische elite van satanisten en pedofielen van de kaart vegen. Nu het Witte Huis een andere bewoner heeft, ligt het front aan diggelen.

“Laten we eerlijk zijn: we zijn gerold. Geen plan. Geen Q. Niets” Het is maar een van de ontgoochelde reactie van de aanhangers van QAnon toen Joe Biden zijn intrek nam in het Witte Huis. De voorbije ...