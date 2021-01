VUB-gebouw in Elsene tijdlang ontruimd voor valse bommelding

Brussel / Elsene - In Elsene is een gebouw van de VUB donderdagnamiddag een tijdlang ontruimd geweest omwille van een bomalarm. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse politie. In het gebouw was een granaat aangetroffen maar het bleek om een traangasgranaat te gaan.

De granaat werd omstreeks 13.40 uur aangetroffen, waarna besloten werd om het honderdtal personen dat in het gebouw aanwezig was, te evacueren. De politie liet daarop DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, ter plaatse komen om de granaat onschadelijk te maken. Bij inspectie bleek het te gaan om een traangasgranaat. Eenmaal het tuig verwijderd was, konden alle geëvacueerde personen naar hun burelen terugkeren.

(belga)