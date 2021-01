Amir (18) vertegenwoordigt 2,7 miljoen jongeren bij de regering: “Operatie Vrijheid is ingezet”

De 18-jarige Amir Bachrouri uit Borgerhout is de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. De komende drie jaar vertegenwoordigt hij als gezicht van de officiële adviesraad voor de Vlaamse regering de stemmen van 2,7 miljoen kinderen en jongeren. “We moeten nú nadenken over hoe we ze perspectief kunnen bieden, de tijd dringt.”