Na Pfizer loopt ook levering Moderna-vaccins vertraging op: “Mentale jojo voor ziekenhuispersoneel”

In de Vlaamse ziekenhuisgangen overheerst de ontgoocheling. Want na Pfizer komt ook de levering van Moderna-vaccins trager op gang dan gehoopt. Welgeteld 6.200 dokters en verpleegkundigen zouden deze week hun eerste spuitje krijgen, maar de vaccins komen er dit weekend pas aan. Geraken we nog gevaccineerd voor de derde golf, vragen de verpleegkundigen in de frontlijn zich bang af.