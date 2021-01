Marc Van Ranst: “Met huidige gegevens AstraZeneca niet gebruiken bij 65-plussers”

Viroloog Marc Van Ranst raadt aan om het vaccin van AstraZeneca niet te gebruiken voor 65-plussers. “Met de huidige gegegevens kan je dat niet gebruiken bij 65-plussers. Dat wil niet zeggen dat het een onbruikbaar vaccin is. Voor mensen onder de 65 kan het een respectabel vaccin zijn”, zo zei Van Ranst donderdagavond in Terzake.

Er waren eerder al berichten dat het vaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca minder effectief is bij 65-plussers. Vandaag/donderdag besliste de Duitse vaccincommissie dat ze het vaccin niet zullen gebruiken bij 65-plussers.

Al miljoenen ingeënt

Volgens viroloog Marc Van Ranst zijn de huidige data voldoende om het gebruik van AstraZeneca bij 65-plussers af te raden. Voor 65-plussers is het gebruik van Pfizer of Moderna volgens hem meer aangeraden. Dat betekent volgens Van Ranst niet dat het vaccin van AstraZeneca volledig onbruikbaar zou zijn. Voor mensen onder de 65 kan het “een respectabel vaccin” zijn.

Het vaccin van AstraZeneca wordt al gebruikt in het Verenigd Koninkrijk, maar is nog niet goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de toezichthouder van de EU. Het EMA geeft waarschijnlijk vrijdag een advies over het AstraZeneca-vaccin. Daarna moet de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, nog een definitieve goedkeuring geven.

Intussen zijn in het Verenigd Koninkrijk al miljoenen mensen ingeënt met AstraZeneca, onder hen ook veel 65-plussers. “Men heeft daar een gok gemaakt. We moeten zien wat de bescherming zal zijn”, aldus Van Ranst.