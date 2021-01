Een gesprek met Jeroen Denaeghel, de luis in de pels van ‘Big brother’: “Ik heb een goeie radar voor bullshit”

Zijn leven bestaat nu uit mountainbikers die op de zenuwen werken, loslopende honden, bomen die gekapt worden en wolven. En de woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos mag dan een ambtenaar zijn, hij blijft scherp voor motivatiepsychologen, de voetbalwereld, YouTubers én politici. Het bos in met Jeroen Denaeghel (49), het buitenechtelijke kind van de Planckaerts én luis in de pels van Big Brother .

“Dag heren! Welkom in het Muziekbos”. Een groene jas die duidelijk beter gevoerd is dan de onze, stevige stappers, een muts en een rugzak met koffie in een herbruikbare beker van Natuur en Bos: de woordvoerder ...