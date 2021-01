“Betaalde” Marc Van Ranst reageert op felle kritiek van MR-voorzitter Bouchez: “Al jaar onze nikkel aan het afdraaien, geen euro gekregen”

Viroloog Marc Van Ranst heeft donderdag bij “Terzake” gereageerd op de kritiek van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die laatste vindt dat Van Ranst minder moet communiceren en dat de “betaalde experten” zich meer moeten “schikken” naar de politieke beslissingen. Van Ranst noemt de kritiek van Bouchez “zeer teleurstellend”. Zo geven de experten al een jaar lang gratis advies en zijn academici ook geen consultants die braafjes zwijgen wanneer ze betaald zijn.

Het botert al langer niet tussen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en viroloog Marc Van Ranst. Donderdag laaide het vuur tussen beiden opnieuw op. Van Ranst had woensdag in “De Afspraak” gezegd dat er geen enkel perspectief is voor de heropening van de kappers op 13 februari. Die uitspraak is bij de MR-voorzitter in het verkeerde keelgat geschoten. Hij vindt dat Van Ranst daarmee zijn boekje als expert te buiten is gegaan en een ongeoorloofde voorafname heeft gedaan op de geplande evaluatie op 5 februari.

“Als u aan politiek wil doen, moet u in de politiek stappen. Gezondheid voorop. Maar graag objectivering, wetenschappelijke studies, creativiteit en aandacht voor geestelijke gezondheid, schreef Bouchez op Twitter.

“Zeer teleurstellend”

Van Ranst ging op Twitter in discussie met Bouchez, maar de MR-voorzitter deed er bij “Terzake” nog een schepje bovenop. Volgens Bouchez moeten de “experts die betaald worden door de regering” zich na hun advies schikken naar de politieke beslissingen. Bouchez hekelde ook de veelvuldige mediaoptredens van Van Ranst. “Elke dag is hij in het nieuws. Dat is niet langer een positie innemen, dat is militeren”, aldus Bouchez.

Van Ranst noemt de kritiek van Bouchez “zeer teleurstellend”. “Wij zijn als experts al een jaar onze nikkel aan het afdraaien. We hebben daar nog geen euro voor gekregen. We zitten daar ook niet op te wachten”, aldus Van Ranst. “De fout die meneer Bouchez maakt, is dat hij denkt dat academici consultants zijn die je kan betalen en die dan wel zwijgen. (...) Wij zullen onze mening blijven geven op basis van de feiten, wat Bouchez daar ook van zegt.”