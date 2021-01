Bezoekersaantallen van platform tonen nood aan hulp van jongeren: “Coronacrisis begint zwaar door te wegen”

Meer dan 1 miljoen unieke bezoekers kreeg het informatieplatform voor jongeren WAT WAT vorig jaar. Dat is meer dan het dubbele van in 2019. Het geeft volgens CD&V-parlementslid Katrien Schryvers – die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle – aan dat jongeren tijdens de coronacrisis enorm veel nood hadden aan informatie en hulp. De site is immers een platform dat voor advies doorverwijst naar meer dan 70 organisaties zoals Awel, het CLB of Sensoa.

Dat corona op 1 staat van de meest gezochte topics, is niet meteen een verrassing. Daarnaast ook veel onderwerpen die met het welzijn van jongeren te maken hebben, zoals “donkere gedachten”, problemen thuis of psychische problemen. Het bevestigt nogmaals dat veel jongeren het moeilijk hebben in deze crisis. Ook de jongerenhulplijn Awel – die vorig jaar ook een pak meer mails, telefoons en chats te verwerken kreeg – stelde vast dat het mentaal welzijn van jongeren naast de relatie met de ouders een zeer belangrijk item was in het coronajaar 2020. “We moeten blijvend inzetten op digitale hulplijnen en platformen, zeker nu de lockdown bijzonder zwaar begint door te wegen op jongeren,” concludeert Schryvers daarom.