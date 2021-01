De Croo blij met intrekking “Global Gag Rule” door Biden: “Een overwinning voor meisjes en vrouwen”

Eerste Minister Alexander De Croo reageert donderdag opgezet met de intrekking van de “Global Gag Rule” door de Amerikaanse president Joe Biden. Die “Global Gag Rule” werd ingevoerd door voormalig president Donald Trump. De regel bepaalde dat organisaties die vrouwen helpen met gezinsplanning geen subsidies meer kregen.

In 2017 was Alexander De Croo, toen nog als minister van Ontwikkelingssamenwerking, een van de drijvende krachten achter de lancering van het She Decides-initiatief, als reactie op het besluit van het Witte Huis dat Amerikaanse steun verbood aan organisaties die gezinsplanning in ontwikkelingslanden ondersteunen.