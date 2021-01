PAOK verwerpt bod op 18-jarig talent Christos Tzolis, Club Brugge bekijkt het dossier van Nabil Dirar

Club Brugge deed een bod op de 18-jarige Griek Christos Tzolis, maar PAOK wil zijn supertalent pas deze zomer laten gaan. Club blijft met Michael Krmencik echter een ijzer in het vuur hebben in Thessaloniki. Krmencik speelt op uitleenbasis bij PAOK en de Grieken overwegen hem definitief over te nemen. Beide partijen blijven in contact.

Terwijl de zoektocht naar een flankspeler verdergaat, bekijkt Club het dossier van Nabil Dirar. De Marokkaanse Belg is 34 en zit op een dood spoor bij Fenerbahce. Hij kan voor een zacht prijsje gehaald worden maar het is niet zeker dat Club er gevolg aan geeft. Het beschouwt zijn ex-speler als een potentiële back-up voor Clinton Mata. De laatste jaren speelde Dirar als rechtsback in Turkije. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie dus er zijn vragen over zijn paraatheid. Dirar heeft wel het voordeel dat hij als Belg op het wedstrijdblad kan staan.

Nabil Dirar is momenteel aan de slag bij Fenerbahce. Foto: EPA-EFE

Daarnaast speurt Club ook in Nederland naar versterking. In Eindhoven lekte uit dat blauw-zwart belangstelling toont voor Jeremy Antonisse, een 18-jarige flankspeler van PSV. Antonisse debuteerde onlangs voor de eerste elftal en is international voor Curaçao. Hij ligt nog tot 2022 onder contract bij PSV waar hij vooral bij het tweede elftal speelt. Ook Club volgt hem in eerste instantie met oog op Club NXT.