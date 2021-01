MONEYTIME. 415 euro fiscaal voordeel genoot een vrijwilliger per jaar, tot voor kort: waarom wordt die regeling plots geschrapt?

Uit ons dossier over het amateurvoetbal blijkt dat het water de lokale clubs aan de lippen staat. Daarbij komt dan nog dat vrijwilligers sinds kort belastingen moeten betalen op hun verdiensten. Dit kostte de schatkist jaarlijks nochtans maar 415 euro per vrijwilliger, blijkt uit nieuwe cijfers van de FOD Financiën. Waarom moest deze regeling dan per se op de schop?