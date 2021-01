21-jarige Said Subhan Khawri krijgt 28 jaar cel voor doodslag

Said Subhan Khawri, de 21-jarige Iraanse man die schuldig bevonden werd aan doodslag op de 36-jarige Afghaan Roohullah Safi in 2019 in Gent, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar. Dat heeft het Gentse hof van assisen donderdagavond beslist.

De feiten hadden plaats op 23 maart 2019 in de Gentse Baudelostraat, waar in een flat het lichaam van de 36-jarige Roohullah Safi werd gevonden. De Afghaanse man werd met verscheidene messteken om het leven gebracht. Enkele dagen later werd Said Subhan Khawri opgepakt. De toen 19-jarige Iranees ontkende eerst dat hij in Gent was geweest en dat hij het slachtoffer kende, maar gaf uiteindelijk toe dat hij de man neerstak met een mes.

Uitlokking

Khawri stelde tijdens het onderzoek dat het slachtoffer hem had proberen verkrachten, maar bij zijn verhoor voor het hof van assisen vrijdag sprak hij niet meer van verkrachting. “Hij wou seks met me. Hij wou me 10 euro geven, maar dat vond ik niet genoeg. Ik had inderdaad voordien al seks met hem gehad. Dan was het 50 euro.” Het openbaar ministerie vroeg de jury Khawri schuldig te verklaren aan doodslag, maar de verdediging hoopte op een internering en pleitte de uitlokking.

De jury verklaarde Khawri schuldig aan doodslag. De openbaar aanklager vorderde een celstraf van 24 jaar. De verdediging haalde verzachtende omstandigheden aan zoals de leeftijd van de beschuldigde, maar het hof en de jury veroordeelden Khawri tot 28 jaar cel.