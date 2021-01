Ze hoeven een keer geen slecht nieuws te brengen: ‘s lands bekendste experts over lichtpuntjes in de coronacrisis

De doemberichten volgen elkaar in ijltempo op. Varianten lijken elke dag besmettelijker, vaccins blijven steken in de pijplijn, zelfs kinderen moeten een wisser in de neus. En dan is het buiten nog koud en guur ook. De lichtpuntjes zijn moeilijk te ontwaren, maar tóch zijn ze er. Er is ook goéd coronanieuws. Veel zelfs, zeggen experts Marc Van Ranst, Steven Van Gucht, Pierre Van Damme, Geert Molenberghs en Maarten Vansteenkiste. Goednieuwsbrengers van dienst.