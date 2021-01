Strijd om vaccins naar nieuw kookpunt: “Europa wil vermijden dat nog productie verdwijnt richting Engeland”

Europa wil de export van coronavaccins uit de EU tijdelijk kunnen beperken of stoppen. Daarmee bereikt de strijd om de schaarse en traag geleverde vaccins een kookpunt. “De farmabedrijven hebben een enorme maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A).

Er zijn er minder dan gepland, de levering is vaak vertraagd en ze dreigen de veelbelovende vaccinatieschema’s van veel landen helemaal in de war te sturen. En dus bereikt de zenuwachtigheid over de coronavaccins ...