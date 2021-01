Wijnhandelaar Benedickt boog zijn handicap om tot troef: hier wordt écht blind geproefd

Maldegem - Hij verloor zijn zicht, maar zijn andere zintuigen werken des te beter. Benedickt Vertriest (49) boog zijn handicap om tot een troef en is nu wijnhandelaar.

Het was een medische fout die de 49-jarige Benedickt Vertriest uit Maldegem tien jaar geleden zijn zicht kostte. Hij runde toen een groothandel in werkkledij, maar die job moest hij opgeven. Toch liet hij zich niet uit zijn lood slaan. Zijn ondernemerschap in combinatie met zijn passie voor wijn resulteerde in een nieuwe zaak: De Wijnboer. “Vandaag gebruik ik mijn zintuigen om nog fijner te proeven en te ruiken. Ik zie niet meer, dus kan ik zeer objectief proeven op basis van geur en smaak. Mensen kopen soms een fles omdat die een aparte vorm heeft, of een kunstig etiket, maar dat zegt eigenlijk niets over de kwaliteit van de wijn. Daar heb ik geen last van, het gaat bij mij enkel om wat er in die fles zit.”

De Wijnboer heeft een webshop, maar Benedickt hoort graag persoonlijk de wensen van zijn klanten. “Om evidente redenen kan ik mij moeilijk verplaatsen, waardoor ik de mensen graag thuis ontvang voor een babbel: wie ben je, wat doe je en wat interesseert je? Dan kan ik iets voorstellen om te proeven en kunnen we op een losse manier in dialoog gaan. Het geeft mij veel voldoening wanneer de mensen hier buiten stappen met een verrassend wijntje.”