Erika Vlieghe: “De situatie is ernstig, maar we mogen niet panikeren”

Volgens infectiologe en voorzitter van de GEMS Erika Vlieghe is de situatie ernstig en is het belangrijk dat we dat ook inzien. Maar ze benadrukt ook dat we niet mogen gaan panikeren.

“Er zijn een aantal projecties gemaakt en we moeten ons voorbereiden op een ernstige toestand”, zei Vlieghe in De Afspraak donderdagavond. “Maar we moeten ook rustig blijven. Want het is een hele moeilijke periode voor iedereen. Ook al zijn we het beu, dan gaat het virus nog niet weg. Maar we mogen het ook niet gaan minimaliseren. Want het is nu als een schuur waar veen dynamiet in zit. Dat wil je niet afsteken”, zei ze.

Verschillende opties

Om het virus tegen te houden zijn volgens Vlieghe verschillende opties: “We zien dat er maatregelmoeheid is. Maar dan moet je kijken wat er gedaan moet worden om die wel te laten respecteren. En soms is dat voldoende en werkt dat. Maar het kan zijn dat er op een bepaald moment voor bepaalde situaties straffere maatregelen nodig zijn.”

Erika Vlieghe reageerde ook op de situatie rond AstraZeneca en het feit dat het niet doeltreffend zou zijn voor plus 65-jarigen. “Het is lastig en het ligt nog ter discussie. Dat wordt ook bekeken binnen de Taskforce Vaccinatie. Maar dat is niet het enige want er zijn wel meer problemen met dat vaccin. Want we moeten ze ook nog krijgen natuurlijk. Dan pas zullen we kunnen kiezen aan wie we ze geven.”